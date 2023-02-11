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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

16:02
  • суббота
  • 11 февраля 2023

МЧС опубликовало экстренное предупреждение

Вечером 11 февраля в столичном регионе резко испортится погода. Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение.
Москвичам пообещали неоднородную погоду в феврале

С 18 часов субботы до 9 часов воскресенья в Московской области ожидаются сильный снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве традиционно предупредили автомобилистов о том, чтобы они снизили скорость и соблюдали дистанцию. Пешеходам рекомендуют обходить деревья, линии электропередачи и шаткие конструкции.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

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