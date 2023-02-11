Власти Белгородской области сообщили о третьем за сутки обстреле региона

Есть пострадавшие

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил у себя в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, пострадали три человека, частично разрушено промышленное предприятие, остановочный павильон и повреждены три машины.

Это уже третий обстрел региона за сутки. Ранее ВСУ нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа, а утром в Яковлевском городском округе украинскими беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"