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Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам на Украине

15:34
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Об этом сообщили в Минобороны

Россия нанесла 10 февраля массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что все цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.
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В частности, остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса и заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

Массированные удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры Россия начала наносить после теракта на Крымском мосту. 8 октября 2022 года там взорвался грузовик, были повреждены три пролёта автомобильной части моста.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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