Собянин сообщил о колоссальном доверии москвичей к работе единой службы 112

Увеличен штат операторов

Штат операторов московской службы 112 расширен вдвое - с 65 до 125 специалистов в смену. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что это сократило время ожидания ответа до шести секунд. На приём, обработку и направление информации у оператора службы сейчас уходит около полутора минут.

У москвичей растёт доверие к службе 112, отметил Собянин. Обращений за помощью по этому единому номеру стало в 75 раз больше. В прошлом году горожане обратились по нему свыше шести миллионов раз.

Служба экстренного вызова действует по принципу одного окна, объединяя больше 230 московских служб и системы 112 соседних Калужской и Московской областей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"