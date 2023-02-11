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Собянин сообщил о колоссальном доверии москвичей к работе единой службы 112

17:17
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Увеличен штат операторов

Штат операторов московской службы 112 расширен вдвое - с 65 до 125 специалистов в смену. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что это сократило время ожидания ответа до шести секунд. На приём, обработку и направление информации у оператора службы сейчас уходит около полутора минут.

У москвичей растёт доверие к службе 112, отметил Собянин. Обращений за помощью по этому единому номеру стало в 75 раз больше. В прошлом году горожане обратились по нему свыше шести миллионов раз.

Служба экстренного вызова действует по принципу одного окна, объединяя больше 230 московских служб и системы 112 соседних Калужской и Московской областей.

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Операторы службы 112
Операторы службы 112
Операторы службы 112
Операторы службы 112
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