"Роскосмос": корабль "Прогресс МС-21" разгмерметизирован

Жизни космонавтов ничего не угрожает

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации грузового корабля "Прогресс МС-21". Он должен отстыковаться от МКС 18 февраля.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас переходной люк корабля закрыт, он полностью изолирован от общего объёма МКС. Причины его разгерметизации выясняются.

Температурный режим на борту МКС в норме, жизни здоровью экипажа ничего не угрожает, добавили в "Роскосмосе".

В декабре на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла нештатная ситуация – была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости. Из-за проблем на МКС 15 декабря был отменён выход российских космонавтов в открытый космос.

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