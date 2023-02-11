Бригада строителей попала под обстрел ВСУ в Курской области

Один человек погиб

В Суджанском районе Курской области обстреляна бригада строителей. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт. По его информации, один рабочий погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх обстрелах региона за последние сутки. Несколько часов назад ВСУ открыли огонь по городу Шебекино, там пострадали три человека, частично разрушено промышленное предприятие, остановочный павильон и повреждены три машины.

До этого украинские военные нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа, а утром в Яковлевском городском округе украинскими беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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