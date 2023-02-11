ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австрийские спасатели покидают Турцию из-за мародёров

18:18
  • суббота
  • 11 февраля 2023

На развалинах домов звучит стрельба

Представители Вооруженных сил Австрии заявили, что покидают зону землетрясения в Турции, по причине отсутствия безопасности и угрозы жизни самим военным и спасателям из-за вооруженных банд мародёров, и периодической стрельбы.
Растёт число жертв разрушительного землетрясения в Турции

"Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы", - приводит слова подполковника Пьера Кугельвейса РИА Новости.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло разрушительное землетрясение. Сильные толчки ощущались в соседней Сирии. За ними последовали сотни афтершоков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения приблизилось к 22 тысячам. В Сирии погибли более четырёх тысяч человек.

Россия и другие страны направили в Сирию и Турцию спасателей и самолёты с гуманитарными грузами. На борту – тёплые одеяла, питьевая вода, предметы первой необходимости и продукты питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Спасатели в аэропорту Турции
Спасатели в аэропорту Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.