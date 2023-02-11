Австрийские спасатели покидают Турцию из-за мародёров

На развалинах домов звучит стрельба

Представители Вооруженных сил Австрии заявили, что покидают зону землетрясения в Турции, по причине отсутствия безопасности и угрозы жизни самим военным и спасателям из-за вооруженных банд мародёров, и периодической стрельбы.

"Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. В Турции наблюдается усиление противостояний между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы", - приводит слова подполковника Пьера Кугельвейса РИА Новости.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло разрушительное землетрясение. Сильные толчки ощущались в соседней Сирии. За ними последовали сотни афтершоков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения приблизилось к 22 тысячам. В Сирии погибли более четырёх тысяч человек.

Россия и другие страны направили в Сирию и Турцию спасателей и самолёты с гуманитарными грузами. На борту – тёплые одеяла, питьевая вода, предметы первой необходимости и продукты питания.

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