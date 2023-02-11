Грузия пожаловалась на организованные Киевом провокации

Тбилиси хотят втянуть в конфликт на Украине

Украина хочет втянуть Грузию в конфликт на своей территории. Об этом журналистам рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает "Интерфакс".

"Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть второй фронт", - сказал глава правительства.

По его словам, для этого в Грузию был послан из Украины экс-президент Михаил Саакашвили. Гарибашвили пообещал, что Тбилиси не поддастся на провокации и будет и дальше защищать свои интересы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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