Москвичей ждёт "барическая пила"

Давление резко вырастет

Помимо сильного снегопада москвичей ждут скачки атмосферного давления. Об этом жителей столичного региона предупреждает центр погоды "Фобос".

Прогнозируется "барическая пила" - показания барометров в ночь на 12 февраля понизятся до 735 миллиметров ртутного столба, а потом стремительно поднимутся до 752 миллиметров.

Такие колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей. Особенно тяжело придётся аллергикам, астматикам и людям с повышенным артериальным давлением.

Ранее синоптики предупреждали о многочасовом снегопаде, который начнётся вечером 11 февраля, а также о сильном ветре и метели. За 15 часов выпадет до 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова подрастёт с 27 до 33 сантиметров.

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