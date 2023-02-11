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Половина Астрахани осталась без воды из-за аварии

19:20
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Отключилось электричество на водозаборе

Серьёзная авария в Астрахани. Половина города осталась без воды из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе остановлена работа левобережных очистных сооружений водозабора, что привело к снижению давления на водопроводных сетях в четырёх районах. Там частично отсутствует водоснабжение.

Восстановить подачу воды жителям города на левом берегу планируется в ближайшее время.

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