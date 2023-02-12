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Военные врачи спасают жизни на передовой (видео)

10:03
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Кадры из зоны СВО опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало кадры работы военных медиков, которые ежедневно оказывают помощь и спасают жизни в зоне проведения специальной военной операции.

Хирурги, анестезиологи и рентгенологи круглосуточно помогают российским бойцам и мирным жителям, пострадавшим от действий украинских националистов, сообщает "ТВ Центр".

У врачей есть всё необходимое: лекарства и продвинутое оборудование, которое позволяет проводить углублённый осмотр внутренних органов и спасать жизни даже в самых тяжёлых случаях. Большинство пациентов поступают с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

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