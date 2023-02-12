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Минобороны показало боевые вылеты Су-25 в зону спецоперации

10:31
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Самолёты уничтожили объекты противника

Российские войска в зоне спецоперации прикрывают с воздуха штурмовики Су-25. Они наносят удары по объектам националистов, сообщает "ТВ Центр".

На этот раз экипажи выпустили ракеты и уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику неонацистов. Выполнив манёвр, лётчики выпустили тепловые ловушки и направились на аэродром вылета, где инженеры сразу же начали готовить авиатехнику к новым боевым вылетам.

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