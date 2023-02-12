Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

Они самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Бойцы танкового экипажа под командованием старшего сержанта Магомедали Акаева во время обороны одного из освобождённых населённых пунктов обнаружили группу националистов. Российские танкисты грамотно выстроили систему ведения огня и точными выстрелами уничтожили больше десяти боевых машин неонацистов.

Рядовой Кирилл Авивов, действуя в составе танкового взвода, поддерживал огнём наступающие мотострелковые подразделения. Умело управляя техникой, Кирилл под миномётными и артиллерийскими обстрелами проехал больше десяти километров и вышел на огневой рубеж.

Во время боя экипаж уничтожил два танка ВСУ, благодаря чему нашим военным удалось прорвать оборону противника и занять выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"