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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

11:28
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Они самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

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Бойцы танкового экипажа под командованием старшего сержанта Магомедали Акаева во время обороны одного из освобождённых населённых пунктов обнаружили группу националистов. Российские танкисты грамотно выстроили систему ведения огня и точными выстрелами уничтожили больше десяти боевых машин неонацистов.

Рядовой Кирилл Авивов, действуя в составе танкового взвода, поддерживал огнём наступающие мотострелковые подразделения. Умело управляя техникой, Кирилл под миномётными и артиллерийскими обстрелами проехал больше десяти километров и вышел на огневой рубеж.

Во время боя экипаж уничтожил два танка ВСУ, благодаря чему нашим военным удалось прорвать оборону противника и занять выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".

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