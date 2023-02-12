Итальянцы высказались против выступления Зеленского в Сан-Ремо

Власти страны пошли навстречу протестующим

В Италии провели митинги против демонстрации видеообращения Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо. Сотни человек - представители почти тридцати общественных организаций - протестовали в нескольких городах, сообщает "ТВ Центр".

Участники акции несли в руках российские флаги, а также плакаты с требованиями прекратить накачивать Украину оружием и не сотрудничать с НАТО, а также сохранить отношения с Россией. Петицию против показа обращения Зеленского подписали почти сто тысяч человек.

Несогласие выразил и целый ряд крупных итальянских политиков, в том числе вице-премьер страны. Телевизионные чиновники, судя по всему, не выдержали общественного давления и отказались предоставлять слово украинскому президенту.

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