В небе над Канадой сбит неопознанный объект

Возможно, это снова был шар-шпион из Китая
Очередной неопознанный летающий объект, сбитый сегодня в небе над Северной Америкой, как заявили в Оттаве, представлял угрозу для гражданской авиации.
Как сообщают североамериканские СМИ, первоначально объект обнаружили над Аляской. Некоторое время американские и канадские военные отслеживали его перемещение.
В итоге, после консультаций канадского премьера Трюдо и президента США Байдена, американский истребитель сбил объект на высоте более четырёх тысяч метров недалеко от границы с США. Подробностей о том, что это был за объект, не приводится, но местные СМИ активно распространяют версию о том, что это был так называемый шар-шпион из Китая.
На этой неделе над США сбили уже два подобных объекта - один в небе над Южной Каролиной, другой над Аляской, напоминает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"