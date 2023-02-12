В небе над Канадой сбит неопознанный объект

Возможно, это снова был шар-шпион из Китая

Очередной неопознанный летающий объект, сбитый сегодня в небе над Северной Америкой, как заявили в Оттаве, представлял угрозу для гражданской авиации.

Как сообщают североамериканские СМИ, первоначально объект обнаружили над Аляской. Некоторое время американские и канадские военные отслеживали его перемещение.

В итоге, после консультаций канадского премьера Трюдо и президента США Байдена, американский истребитель сбил объект на высоте более четырёх тысяч метров недалеко от границы с США. Подробностей о том, что это был за объект, не приводится, но местные СМИ активно распространяют версию о том, что это был так называемый шар-шпион из Китая.

На этой неделе над США сбили уже два подобных объекта - один в небе над Южной Каролиной, другой над Аляской, напоминает "ТВ Центр".

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