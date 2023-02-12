Число жертв землетрясения в Турции превысило 24 тысячи

Пострадали от стихии более 80 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 24 с половиной тысячи, пострадавших - более 80 тысяч. Всего в зоне стихийного бедствия находятся 13 с половиной миллионов человек.

Серьёзной проблемой стали мародёры. В пострадавших провинциях полиция задержала 48 человек. Преступники грабят магазины и даже нападают на машины с гуманитарной помощью.

Поисковые команды из Германии и Австрии, как сообщают местные СМИ, даже приостановили работу, чтобы не подвергаться опасности. Российские же спасатели продолжают работать в наиболее пострадавших от ударов стихии районах Турции и Сирии.

В Сирии число жертв превысило три с половиной тысячи. Круглосуточно с пострадавшими работают наши врачи. Военные и сотрудники МЧС передали жителям уже более 45-ти тонн гуманитарной помощи. Накануне с ними встретился Башар Асад. Президент поблагодарил российских спасателей и всю нашу страну за помощь, сообщает "ТВ Центр".

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