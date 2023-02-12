По Франции прокатилась волна протестов из-за повышения пенсионного возраста

Французы выразили недовольство политикой Макрона

Почти сто тысяч французов вышли на митинги против повышения пенсионного возраста. Толпа сметала всё, что попадается на пути - ограждения, мусорные баки и даже припаркованные автомобили. В витрины магазинов летели бутылки и петарды. Улицы Парижа затянуло едким дымом и слезоточивым газом. Полиция пустила в ход дубинки.

Это уже четвёртая общенациональная акция протеста против повышения пенсионного возраста. В столице шествие началось от площади Республики. Люди развернули плакаты с лозунгами "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай!" и "Пленники работы не доживут до старости". Аэропорт Орли, где тоже бастуют сотрудники, был вынужден отменить половину рейсов, сообщает "ТВ Центр".

Ещё в январе правительство представило законопроект, согласно которому пенсионный возраст в стране планируют повышать на три месяца каждый год. Профсоюзы требуют отменить решение и уже анонсируют следующую еще более масштабную акцию протеста 16 февраля.

Впрочем, недовольство собственных граждан европейских политиков, судя по всему, мало волнует. Еврочиновники продолжают обсуждать поставки оружия на Украину и подогревать конфликт. Так, Минобороны Литвы отчиталось об отправке ВСУ очередной партии зениток и боеприпасов.

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт рассказала о том, что далеко не все поддерживают эскалацию конфликта на Украине. "Есть много людей, которые хотели бы, чтобы был выбран другой путь. И на дебатах мы говорим о поставках вооружений, о ещё больших поставках вооружений, что мы должны найти другой выход, потому что это просто опасно", - заявила она.

То, что поставки оружия Киеву поддерживают далеко не все, подтвердили и жители немецкого города Карлсруэ. Люди прошли по улицам, требуя возобновить переговоры о мире и отменить антироссийские санкции.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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