Москва приходит в себя после ночного снегопада

На дороги вышла снегоуборочная техника

Метель, сильный ветер, на дорогах гололедица: Москва во власти мощного снежного циклона. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, круглосуточно дежурят аварийные бригады, ведётся непрерывный мониторинг дорог.

Снегоуборочная техника курсирует по московским улицам без остановок: по проспектам, бульварам, автомагистралям. Чтобы снежные заносы не затрудняли движение в городе, снег нужно оперативно убрать. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Особое внимание - пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

За ночь в Московском регионе выпало от 6 до 11 миллиметров осадков. Это - результат прохождения североатлантического циклона. Он принёс метель, снежные заносы, сильный ветер и пониженное атмосферное давление, сообщает "ТВ Центр".

До вечера воскресенья в Москве и области действует штормовое предупреждение: ветер с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах – гололедица и снежные заносы. Намёки на приближающуюся весну, говорят синоптики, обманчивы. Погода - в рамках климатической нормы.

К началу новой рабочей недели потеплеет - перемену погоды принесёт атмосферный фронт с запада, а со вторника - вновь понижение температуры. В четверг ночью будет до минус 13 градусов. Осадки прекратятся или перейдут в фоновый режим.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать резких маневров. На МКАДе для помощи водителям большегрузов организовано дежурство тягачей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"