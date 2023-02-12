Российские войска прорвали оборону в районе Сватова и Кременной

И пошли в наступление

Российские войска прорвали оборону неонацистов в районе Сватова и Кременной. Штурмовые группы продвинулись на несколько километров и заняли выгодные позиции. Также взят под контроль населённый пункт Красная Гора рядом с Артёмовском.

Бои идут в лесных массивах. Мощные удары по скоплениям ВСУ наносят танки Т-90М “Прорыв”. Под прикрытием тяжёлой техники, наши подразделения берут под контроль основную трассу на Купянск и пытаются выйти к реке Оскол.

Поддержку с воздуха оказывают экипажи штурмовиков Су-25. Кадры их работы опубликовало Минобороны. Пуски ракет выполняют парами, с малых высот. Затем - отклонение, отстрел тепловых ловушек, возвращение на аэродром и повторный вылет, сообщает "ТВ Центр".

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