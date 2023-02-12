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Российские учёные научились вычислять чемпионов по ДНК

12:55
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Достаточно сдать тест

Выяснить предрасположенность к конкретному виду спорта без долгих проб и ошибок. Российские учёные научились определять склонность к достижениям в сфере физической культуры по анализу ДНК.

Гибкость, сила и выносливость зависят от набора генов. Тестирование поможет заранее узнать, получится ли из ребёнка олимпийский чемпион. Пригодится оно и взрослым.

С подробностями – корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова (смотрите видео).

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