Российские учёные научились вычислять чемпионов по ДНК

Достаточно сдать тест
Выяснить предрасположенность к конкретному виду спорта без долгих проб и ошибок. Российские учёные научились определять склонность к достижениям в сфере физической культуры по анализу ДНК.
Гибкость, сила и выносливость зависят от набора генов. Тестирование поможет заранее узнать, получится ли из ребёнка олимпийский чемпион. Пригодится оно и взрослым.
С подробностями – корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"