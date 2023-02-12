Туристическая отрасль умирает

Лондон и Киев обсуждают возможность производства британских вооружений на Украине. А её военных на следующей неделе начнут обучать управлению немецкими танками "Леопард". Первые группы солдат уже прибыли на территорию Германии.

Тем временем от милитаристских стремлений страдает европейская экономика. Огромные убытки терпит туриндустрия. Пустынные улочки чешского городка. Русская речь здесь теперь не слышна. Отток российских туристов особенно заметен у Храма Петра и Павла. Любуются им теперь немцы. Внутри почти никого. Некогда знаменитый лечебный курорт в Карловых Варах переживает тяжёлые времена.

Вместе с энергетическим кризисом, страдают и туристические европейские направления. Как показало время, и российская экономика – одна из определяющих в мире. Об этом заявила президент Венгрии, признав, что Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп.

Каталин Новак: "Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать".

Нидерландские СМИ возмущены тем, что некоторые местные компании продолжают работать в России, чем, по мнению своего правительства, удерживают военную машину Путина. И таких предприятий немало, сообщает "ТВ Центр".

Зависимость от российского газа в Австрии, по данным статистики, снова выросла. Если летом австрийцы пытались экономить топливо и закупали его у Италии и Германии, то уже в декабре 71% импорта снова шёл из России.

Впрочем, больше всего пострадала ФРГ, которая до сих пор замалчивает результаты расследования о терактах на "Северных потоках". Правительство вынуждено платить за газ втридорога из кармана собственных жителей.

В Польше пока не готовы предоставить истребители, которые Киев так усердно выпрашивает. Британия, где поскребли по сусекам и поняли, что самолётов, нужных Украине, у них нет, а чтобы обучить украинских солдат рулить истребителями, потребуется ни один год, теперь заговорили о том, чтобы развернуть военное производство техники прямо на полях Украины.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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