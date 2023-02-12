Собянин: С запуском комплексов фотовидеофиксаци число автоугонов в Москве сократилось на 93%

Они отслеживают маршрут автомобиля

В Москве на 93% сократилось число угонов автомобилей после появления комплексов фотовидеофиксации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2012 году в столице было угнано 13 тысяч машин, а в 2022 году всего 948.

В Москве сейчас работают почти четыре тысячи камер фотовидеофиксации. Помимо контроля соблюдения правил дорожного движения, они помогают проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры.

Система оснащена нейросетью, которая автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учётным данным, отметил Собянин.

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