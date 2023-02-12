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Фильму "Покровские ворота" исполнилось 40 лет

15:17
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Эта картина стала культовой

На этой неделе исполнилось 40 лет одному из самых любимых москвичами фильмов - лирической комедии "Покровские ворота". Это кино - энциклопедию столичной жизни 50-ых - растащили на цитаты, а в ярких образах узнавали соседей, друзей, коллег. И узнают до сих пор.

А ведь эту картину зрители могли так и не увидеть, а любимых персонажей готовы были сыграть совсем другие актёры. Что же осталось за кадром легендарного фильма - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Съемки фильма "Покровские ворота"
Съемки фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма "Покровские ворота"
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