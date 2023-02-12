Фильму "Покровские ворота" исполнилось 40 лет

Эта картина стала культовой

На этой неделе исполнилось 40 лет одному из самых любимых москвичами фильмов - лирической комедии "Покровские ворота". Это кино - энциклопедию столичной жизни 50-ых - растащили на цитаты, а в ярких образах узнавали соседей, друзей, коллег. И узнают до сих пор.

А ведь эту картину зрители могли так и не увидеть, а любимых персонажей готовы были сыграть совсем другие актёры. Что же осталось за кадром легендарного фильма - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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