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В Польше заговорили о победе России на Украине

14:32
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Этого не исключил президент Дуда

Европейские политики начинают понимать, что в конфликте на Украине победу одержит Россия. Польский президент Анджей Дуда сделал заявление, которое в Старом Свете могут назвать пораженческим.
Польша назвала поражение России смыслом своего существования

По словам президента, российский лидер Владимир Путин может выиграть, если Киеву не отправят вооружение в ближайшие недели. В интервью изданию Le Figaro Дуда, отвечая на вопрос о том, могут ли россияне выйти из конфликта победителями, Дуда выразил мнение, что это возможно.

Очевидно, что в ближайшие недели новые виды вооружений на Украину не поступят. Для переброски танков "Леопард", которые согласились передать Киеву Германия и ещё несколько стран, нужны не недели, а месяцы. Особенно, с учётом того, что для управления этими сложными машинами необходим многомесячный курс обучения для украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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