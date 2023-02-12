Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил на передовой

Видео опубликовало Минобороны

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выехали в зону спецоперации и провели концерт для военнослужащих.

Он прошёл в полевом лагере, где с импровизированной сцены прозвучали советские и российские песни. Военнослужащие подпевали артистам, а после концерта поблагодарили их.

Минобороны сообщило, что коллектив ансамбля регулярно проводит концерты в зоне спецоперации. Артисты выступают не только для военных, но и для жителей освобождённых регионов.

Неделю назад военное ведомство показало, как первая фронтовая творческая бригада провела концерт для военнослужащих в землянке на передовой.

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