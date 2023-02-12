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Собянин сообщил о двукратном сокращении количества аварий на МКАД за три года

17:00
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Москва - лидер по безопасности дорожного движения

За три года на МКАД стало в два раза меньше смертельных аварий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город принял несколько важных решений по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, была разработана и внедрена новая модель прогноза и предотвращения аварий, введены новые правила проезда грузовиков, установлены интерактивные табло, предупреждающие об авариях или дорожных работах.

Весь комплекс применяемых мер позволяет Москве оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране, указал Собянин.

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