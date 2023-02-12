Путин высоко оценил работу морской пехоты в зоне СВО

Бойцы героически сражаются

Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты в зоне спецоперации. Президент назвал её героической.

"Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", - сказал глава государства после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Видеофрагмент разместил у себя в Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"