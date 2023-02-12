Армия России нанесла мощный удар по позициям ВСУ в ДНР

Участвовали авиация и артиллерия

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Павловки и Угледара в ДНР. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар наносили оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчётв группировки войск "Восток". В итоге потери противника на этом направлении за сутки составили свыше 50 человек, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б".

Также точным ракетным ударом ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники на территории машиностроительного завода имени Малышева.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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