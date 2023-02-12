Нанесён ракетный удар по цеху сборки танков в Харькове

Об этом сообщили в Минобороны России

Российская авиация нанесла ракетный удар по цеху сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода имени Малышева в Харькове. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на краснолиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ сразу в нескольких населённых пунктах ДНР и ЛНР. За сутки на этом направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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