В небе над Китаем заметили неопознанный объект

Его готовятся сбить

Неопознанный летающий объект замечен над восточным побережьем КНР, его готовятся сбить. Об этом сообщает водит информационный ресурс "Пэнпай".

Находящимся в этом районе рыболовецким судам было направлено соответствующее уведомление с указанием соблюдать осторожность. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

На прошлой неделе в небе над США был замечен китайский метеозонд, через несколько дней по приказу Джо Байдена его сбили.

На этой неделе неопознанный объект обнаружили над Аляской, позже он переместился в канадское воздушное пространство. 11 февраля объект сбили. Информации о том, что он представлял из себя, пока нет.

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