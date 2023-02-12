Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 30 тысячам

Сотни тысяч людей остались без крова

Число погибших при землетрясении в Турции составило 29 605 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Пострадавших уже более 80 тысяч.

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи: продукты питания, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"