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Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 30 тысячам

19:50
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Сотни тысяч людей остались без крова

Число погибших при землетрясении в Турции составило 29 605 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Пострадавших уже более 80 тысяч.

Австрийские спасатели покидают Турцию из-за мародёров
Растёт число жертв разрушительного землетрясения в Турции

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи: продукты питания, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

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