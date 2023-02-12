Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 30 тысячам

Сотни тысяч людей остались без крова
Число погибших при землетрясении в Турции составило 29 605 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Пострадавших уже более 80 тысяч.
6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.
МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи: продукты питания, тёплые вещи и предметы первой необходимости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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