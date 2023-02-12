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Лавров: В США признали причастность ко взрывам "Северных потоков"

18:46
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

В Вашингтоне говорят об этом с удовольствием

В США признают свою причастность ко взрывам на "Северных потоках". Об этом в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном" заявил Сергей Лавров.

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Глава МИД отметил: официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон. "Теперь даже с удовольствием об этом говорят", - уточнил Лавров.

Он назвал причину, по которой Штаты пошли на такой шаг. Они захотели разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях. Он стал угрозой монопольному положению многих американских корпораций.

На этой неделе журналист Сеймур Хёрш опубликовал статью о расследовании взрывов на "Северных потоках". По его информации, теракт устроили США при помощи союзников по НАТО.

Взрывы, разрушившие газопроводы, произошли 26 сентября 2022 года. Расследование ведут Швеция, Дания и Германия. Россию к нему не допустили.

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