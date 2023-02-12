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"Роскосмос" показал фото огромного разлома в Турции

19:16
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Видны катастрофические последствия землетрясения

Спутник "Роскосмоса" снял катастрофические последствия землетрясения в Турции. На размещённых в Telegram фотографиях видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай. Заметен гигантский тектонический разлом, возникший после подземных толчков на юго-востоке Турции.

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Погибли около 30 тысяч человек. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи: продукты питания, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

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