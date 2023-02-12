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Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта

17:29
  • воскресенье
  • 12 февраля 2023

Горожане часто ими пользуются

Ночные автобусные маршруты всё более востребованы в Москве. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2022 году ими воспользовались на 5% больше жителей, чем годом ранее. Всего за год перевезено около 1,4 миллиона пассажиров.

Сейчас в городе 16 ночных маршрутов. Они проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов. 14 из них соединяют удалённые районы с центром. Ещё два ведут по внутренней и внешней стороне Садового кольца.

Собянин напомнил, что цена проезда на этих маршрутах такая же, как и днём.       

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