Небо под контролем: как в зоне СВО работают ЗРК "Тор"

Определение и захват потенциально опасных объектов идет автоматически

Надежное прикрытие от нападений вражеской авиации обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У". Кадры боевой работы расчетов Западного военного округа опубликовало Минобороны.

ЗРК контролируют все, что происходит в небе на расстоянии более 30 километров. Определение и захват потенциально опасных объектов идет автоматически. "Тор" может одновременно вести огонь по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.

Основная задача - защита стратегически важных объектов и воинских подразделений. Шансов прорваться сквозь нашу ПВО у противника нет. Комплекс уничтожает самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты.

"За всю операцию было произведено очень много пусков, была произведена очень большая работа - по РСЗО, по беспилотным летательным аппаратам, по вертолетам", - сообщил заместитель начальника одного из расчетов.

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