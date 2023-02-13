Капитан Алексей Мощенко с подчиненными не допустил прорыва рубежей обороны

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах защитников Донбасса.

Под командованием гвардии подполковника Артура Жумабаева полк мотострелков установил контроль над стратегически важной высотой. Наши бойцы отразили пять атак украинских националистов. В ходе боя уничтожены два танка, две БМП, множество противотанковых комплексов иностранного производства и более 50 радикалов. Потерь у российских военнослужащих нет.

Капитан Алексей Мощенко с подчиненными не допустил прорыва рубежей обороны у населенного пункта. Противник при поддержке артиллерии и минометов предпринял наступление, но был остановлен ротой наших мотострелков. Ликвидированы несколько единиц вооружения, в том числе иностранного производства, и большое количество живой силы неприятеля.

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