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Спасательная операция в Турции продолжается: свежие данные

08:35
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Накануне домой вернулись 39 россиян

В ходе поисковых работ в Турции сотрудники МЧС России вместе с белорусскими и киргизскими коллегами спасли мужчину, который находился под завалами шесть с половиной суток.

Работы велись ночью, с риском для жизни, конструкции могли обрушиться в любой момент. Для того чтобы извлечь пострадавшего, понадобилось четыре часа. Операция завершилась успешно благодаря слаженным и профессиональным действиям сводной группировки спасателей. Первую медицинскую помощь мужчине оказали, когда он еще находился под обломками, сейчас выживший - в больнице под наблюдением врачей. Российские специалисты трудятся в наиболее разрушенных районах Турции.

На данный момент число погибших превысило 29 с половиной тысяч человек, более 80 тысяч ранены. Накануне в Москву прилетели 39 россиян. Они находились в районах, близких к зоне землетрясения и пожелали вернуться на Родину. 

Изможденные, со слезами на глазах. Но все-таки счастливые. Выжили. И наконец-то скоро будут дома. 39 россиян в воскресенье прилетели из Аданы в столичный аэропорт "Внуково". Это те, кто жил или работал рядом с зоной бедствия и решил вернуться на Родину. Авиаборт россиянам предоставил "Росатом". Госкорпорация регулярно совершает рейсы в Турцию, так как ведет там строительство первой атомной электростанции.

В Турции достали из-под завалов тела семиклассника Алима Каблана и его мамы Эйлем. Семья жила в Рязани. В Турцию поехали совсем недавно на лечение.

Из-под завалов раздается плач семимесячного ребенка. Он шесть дней пролежал под обломками. Кажется, даже спасатели не верят, что такое возможно. Чудом выжившего на 6 й день после трагедии достают с аплодисментами. В беде не бросают и животных. Этот кот продержался под завалами 120 часов. Сейчас его выхаживают ветеринары.

Пока одни разбирают завалы, другие помогают организовывать похороны. На многих могилах - таблички с цифрами. Это те, про кого не удалось ничего выяснить. У таких жертв землетрясения берут анализ ДНК и присваивают номер. В надежде, что потом смогут найти их родственников.

На северо-западе Сирии люди живут в палаточных городках. Без крова - миллионы. В воскресенье российские спасатели МЧС завершили работы в сирийском городе Джебла и сообщили, что готовы продолжить выполнение задач в других районах. Готовится к отправке в страну и дополнительная партия гуманитарной помощи.

Екатерина Гоголева, Илья Данильцев, Михаил Жучков, "ТВ Центр"

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