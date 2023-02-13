Экономика Евросоюза трещит по швам

Набирает обороты энергетический кризис

Европейские партнеры уже не скрывают: поддержка ВСУ для них - возможность заработать не только политические очки в глазах американского истеблишмента, но и реальные деньги. Представители Лондона и Киева вроде как ведут переговоры о запуске совместного производства оружия и военной техники прямо на территории Украины. Эксперты предостерегают - новые оборонные предприятия могут стать целями российской армии, однако Соединенное Королевство настроено решительно. Речь идет в том числе о выпуске и передаче ракет дальнего радиуса действия.

Вот, например, издание The Sun фантазирует на тему, как мог бы выглядеть удар по территории Крыма: "Воздушные крылатые ракеты Storm Shadow предназначены для удара по хорошо защищенным статическим целям, таким как военные объекты, бункеры и мосты. Кроме того, британские крылатые ракеты Harpoon имеют максимальную дальность 150 миль - в шесть раз больше, чем самые мощные ракеты, поставляемые Великобританией до сих пор".

О необходимости наращивать объемы поставок вооружения Киеву говорят и в Речи Посполитой. В одном из последних интервью президент Польши Анджей Дуда откровенно признал, что самостоятельно Киев не в силах противостоять российской армии: "У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, Путин может победить".

Однако далеко не все в Европе готовы поддержать силовые методы решения конфликта. Во Франции собрались сотни протестующих против поставок оружия, а также финансовой помощи Киеву. Что, впрочем, неудивительно. Европейские экономики вынуждены выдерживать рикошет антироссийских санкций. Продукты и энергоносители продолжают дорожать, предприятия закрываются. Страны, которые вроде как были готовы отказаться от нашего газа, вновь наращивают объемы импорта. Та же Австрия еще летом пыталась экономить топливо и закупать его у Италии и Германии. Теперь 71% энергоресурсов вновь идет из России.

Но больше всего пострадала ФРГ, которая до сих пор замалчивает результаты расследования о терактах на "Северных потоках". В отличие от самих Соединенных Штатов.

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2", - их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят. Здесь есть момент, связанный с тем, что дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало "костью в горле" тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Непросто последствия санкций переживает и туристический бизнес. Так теперь выглядит некогда знаменитый лечебный курорт в Карловых Варах - на пустынных улочках чешского городка почти не слышно русской речи. Отток российских туристов особенно заметен у Храма Петра и Павла. Любуются им теперь немцы. Вместо туристов теперь - украинские беженцы. В Ирландии в эти дни проходят массовые протесты против наплыва мигрантов из Украины. В прошлом году их прибыло более 120 тысяч человек. В Германию еще больше. Берлин требует пересмотреть вопрос распределения приезжих по странам.

"Польша до нынешнего момента приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тысяч. Так продолжаться не может. Если будет новый большой миграционный поток с Украины, то беженцев следует лучше распределять в Европе", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фрейзер.

Осталось договориться с другими членами Евросоюза. Однако сделать это будет непросто. Особенно учитывая, что демократические механизмы - уверяют участники коалиции - давно прогнили. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал Европарламент одной из самых коррумпированных организаций в мире. Заявив, что большинство принятых резолюций приносили Европе вред и очередная вряд ли станет исключением.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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