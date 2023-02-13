ВСУ 30 раз за сутки обстреляли ДНР

Один человек получил ранения

Украинские националисты 30 раз за сутки обстреляли ДНР. Из ствольной артиллерии, в том числе, натовского калибра били по Александровке, Донецку, Макеевке, Горловке, передает "ТВ Центр".

Один человек ранен, повреждены жилые дома.

Между тем наши военные отодвигают линию соприкосновения все дальше от мирных городов. По данным Минобороны, за сутки в зоне СВО поражены 78 артиллерийских подразделений боевиков, свыше ста районов скопления живой силы и вооружений, несколько крупных складов боеприпасов. Российские ВКС нанесли удар по цехам сборки бронетанковой техники на территории машиностроительного завода в Харькове. Серьезные потери противник несет на краснолиманском и купянском направлениях. Огневое поражение ВСУ отмечено в районе Павловки и Угледара.

"На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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