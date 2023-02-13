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Комплексы "Ярс" выполнили смену полевых позиций в Иркутской области

08:39
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Бойцы осваивают новые районы боевого патрулирования

В Иркутской области подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" выполнили смену полевых позиций, передает "ТВ Центр".

Расчеты автономных пусковых установок проводят такие маневры как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, бойцы осваивают и новые районы боевого патрулирования. В общей сложности подразделения Иркутского ракетного соединения отработали несколько десятков вводных.

"Вводные отрабатываются на фоне широкого спектра задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам. Расчеты "Ярс" выполнили задачи со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации и маскировки", - сообщил Федор Жеребенков, командир группы.

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Комплекс "Ярс"
Комплекс "Ярс"
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