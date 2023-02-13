Киев анонсировал "великие события" в Нью-Йорке

Утверждается, что они произойдут 23 и 24 февраля

"Важные события" ожидаются в международной политике 23 и 24 февраля. Такое заявление сделал в воскресенье, 12 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, эти "великие события" произойдут в Нью-Йорке. Он не уточнил, о чем именно идет речь, однако заявил, что "будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства".

Также Кулеба отметил, что "это будет происходить на всех уровнях", сообщает РИА Новости.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, приняла проект механизма о возмещении ущерба Украине, причиненного в ходе боевых действий, за счет России.

В Кремле заявили, что "организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы".

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