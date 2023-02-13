Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию

Дипмиссия объяснила это риском преследования и мобилизации

Американские власти рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, а тем, кто уже находится в России — срочно ее покинуть. Об этом говорится в заявлении посольства США в Москве.

В дипмиссии заявили, что дают эту рекомендацию "из-за непредсказуемых последствий" российской спецоперации. В посольстве также утверждают, что российские власти могут "отказать в признании гражданства США" лицам с двойным гражданством, "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".

Кроме того, в заявлении упоминается "потенциальное преследование" граждан США с целью дальнейшего задержания, "произвольное применение местного законодательства, ограниченное число рейсов в Россию и из России, ограниченная возможность посольства оказывать помощь гражданам США в России и возможность терроризма", сообщает РИА Новости.

Заявление американской дипмиссии последовало через несколько дней после прибытия в Россию нового посла США Линн Трейси. В Москве уже отмечали, что несмотря на неоднократные предупреждения, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, среди прочего — распространяя фейки о Вооруженных силах России.

Посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом дипломатического представительства действия.

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