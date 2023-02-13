Российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих наемников ВСУ

Речь идет об иностранных наемниках

Уникальный случай снайперской работы в зоне российской спецоперации на Украине продемонстрирован в интернете. Снайпер из Якутии улучил момент, когда два представителя противника оказались на одной линии, и сразил их одним выстрелом.

Как отмечает "Российская газета", в ходе спецоперации российские снайперы проявляют высочайший профессионализм. Один из них, представитель 155-й бригады Тихоокеанского флота с позывным "Ярый", уничтожил более ста представителей противника. Он командует группой тяжелых снайперов, вооруженных дальнобойными крупнокалиберными винтовками, в том числе производства компании Лобаева.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации в рядах украинской армии появилось больше наемников из европейских стран. При этом он указал, что, несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

В Следственном комитете России рассказали, что украинские военные, пытаясь скрыть участие иностранных наемников, отрубают им руки и головы. Таким способом ВСУ пытаются усложнить опознание тел погибших наемников.

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