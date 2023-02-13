Глава NORAD не исключил внеземное происхождение сбитых над США и Канадой объектов

Вашингтону неясно, за счет чего эти объекты держались в воздухе

Пока нельзя исключить возможность внеземного происхождения летающих объектов, сбитых в течение последней недели над США и соседней Канадой. Такое заявление сделал глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

Военный заявил, что поручит разведывательному сообществу и контрразведке прояснить этот вопрос, но на текущий момент "я ничего не исключаю". Генерал заверил, что американское командование продолжает оценивать каждую потенциальную угрозу и неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке.

При этом Ван Хёрк признал, что американские военные до сих пор не могут точно сказать, за счет чего сбитые объекты держались в воздухе. Он отказался "характеризовать их как воздушные шары" и заявил, что "не просто так" их называют объектами, сообщает ТАСС.

Как сообщают североамериканские СМИ, первоначально объект обнаружили над Аляской. Некоторое время американские и канадские военные отслеживали его перемещение. После консультаций канадского премьер-министра Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена американский истребитель сбил объект на высоте более четырех тысяч метров недалеко от границы с США. Несколькими днями ранее над США сбили еще два подобных объекта – один в небе над Южной Каролиной, другой над Аляской.

При этом в Пентагоне уже рассказывали о случаях встречи с объектами, происхождение которых американские военные объяснить не могут.

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