Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Что принесет День всех влюбленных?

Овны

Юпитер в вашем знаке занял устойчивую выгодную позицию, и вы тоже можете уютно располагаться там, где захотите. Сегодня вам будет комфортно в любом месте!

Тельцы

Блистать на вечеринке, в клубе, на свидании или просто в приятной компании - лучшее, что может случиться с вами сегодня. Отдыхайте на всю катушку, этот день ваш!

Близнецы

У вас хорошие перспективы сегодня - все, что задумано, может осуществиться. А если возникнут препятствия - придумайте, как посмеяться над ними от души.

Раки

Следите за своими тратами - счета могут превысить ваши ожидания! Если соблюдать равновесие, вечером все сложится так, как вы любите - красиво и романтично.

Львы

Все, что сегодня будет происходить, каким-то образом связано с вашей кармой. Проследите за событиями и подумайте, кого нужно простить и что - отпустить.

Девы

Головная боль или другое легкое недомогание могут нарушить планы. Позаботьтесь о профилактике и возьмите с собой аптечку, тогда день пройдет гладко.

Весы

Вас ждет приятный сюрприз от любимого человека или друга. Это будет трогательно и порадует до глубины души; не забудьте сделать ответный шаг - важна взаимность!

Скорпионы

Вам лучше провести праздничный вечер дома, в тепле и уюте. Расслабьтесь и позвольте другим людям взять на себя инициативу - они справятся не хуже вас.

Стрельцы

Луна в вашем знаке - как ложка дегтя в бочке меда, портит картину этого дня. Не позволяйте мимолетным мыслям, эмоциям, обидам портить вам День влюбленных!

Козероги

Представителям вашего знака вредно сидеть дома: есть риск испортить праздник из-за глупой ссоры с близкими из-за бытовых мелочей. Отправляйтесь туда, где будет весело и интересно.

Водолеи

Представители этого знака сегодня будут активно флиртовать и строить глазки. Даже если вы давно состоите в браке, игривое общение с партнером принесет вам обоим удовольствие.

Рыбы

Именно вашему знаку зодиака звезды обещают успех в любви в день святого Валентина! Знакомства, свидания и прочие романтические мероприятия пройдут на ура!

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