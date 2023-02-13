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Пятикратный чемпион России по футболу завершил карьеру

09:00
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

В составе "Челси" Юрий Жирков выиграл чемпионат Англии

Футболист Юрий Жирков объявил о завершении карьеры игрока.

"Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью", - сказал 39-летний полузащитник в интервью "РБ Спорт".

Жирков выступал за московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". На счету полузащитника - 603 матча на клубном уровне, в которых он забил 65 голов.

Жирков - пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, чемпион Англии, победитель Кубка Англии, обладатель Кубка УЕФА.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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Юрий Жирков
Юрий Жирков
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