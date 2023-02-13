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В Приморье отловят "конфликтных" амурских тигров

09:41
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Этим займется Охотнадзор

В Приморье получены два разрешения на отлов "конфликтных" амурских тигров, которые выходят к населенным пунктам, сообщает "ТВ Центр".

Этим займется Охотнадзор. Настоящая спецоперация развернется у поселка Знаменка, где хищники ведут охоту на собак. Один из них даже устроил временное пристанище в сарае. Люди боятся выходить лишний раз на улицу.

С начала года в Приморье зафиксированы 36 случаев нападения на домашних животных. Лицензия на отлов хищника получена после его атаки на табун лошадей под Уссурийском.

"Конфликтных" тигров сначала усыпят, потом поместят в клетки и подыщут новое место обитания. Специалисты делают все, чтобы сохранить популяцию животных, занесенных в Красную книгу.

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