Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 14

Продолжается расследование уголовного дела

В результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погибли 14 человек. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал глава Новосибирской области Андрей Травников.

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали ТАСС, что точное количество погибших было установлено в ходе осмотра останков тел.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва газа, были задержаны два человека. 10 февраля суд санкционировал их арест.

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