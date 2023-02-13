ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России объяснил принципы торговли нефтью с Индией

10:02
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Москва поставляет столько нефти, сколько требуется Нью-Дели

Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Рынок на нашей стороне": эксперт рассказал, как Россия живет под "нефтяным потолком"

Дипломат заверил, что российская сторона продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки.

Поскольку Индия не присоединилась к введенному Западом потолку цен на нефть из России, контрактная цена отгрузки индийским компаниям российского топлива формируется, "как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе", рыночными методами, отметил Руденко.

Замминистра напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не станет продавать энергоресурсы себе в убыток, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2022 года источники в индийском министерстве торговли рассказали, что Индия, нарастив закупки российской нефти по более низким ценам с марта 2022 года, смогла сэкономить на этом 439,7 млн долларов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Москва предложила Индии скидку на нефть за отказ примкнуть к странам, которые собираются ввести лимит цен на российское черное золото. Представитель Кремля заявил, что это не соответствует действительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.