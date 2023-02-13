МИД России объяснил принципы торговли нефтью с Индией

Москва поставляет столько нефти, сколько требуется Нью-Дели

Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Дипломат заверил, что российская сторона продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки.

Поскольку Индия не присоединилась к введенному Западом потолку цен на нефть из России, контрактная цена отгрузки индийским компаниям российского топлива формируется, "как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе", рыночными методами, отметил Руденко.

Замминистра напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не станет продавать энергоресурсы себе в убыток, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2022 года источники в индийском министерстве торговли рассказали, что Индия, нарастив закупки российской нефти по более низким ценам с марта 2022 года, смогла сэкономить на этом 439,7 млн долларов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Москва предложила Индии скидку на нефть за отказ примкнуть к странам, которые собираются ввести лимит цен на российское черное золото. Представитель Кремля заявил, что это не соответствует действительности.

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