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Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в Москве в 2023 году

09:39
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Будет завершено несколько важнейших проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в личном блоге о скоростных магистралях, которые появятся в столице в 2023 году.

"В 2023 году планируем завершить несколько важнейших дорожных проектов - Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД", - отметил градоначальник.

Как уточнил мэр, эти магистрали вместе с ранее построенными дорогами естественным образом сформируют Четвертое транспортное кольцо.

"Московский скоростной диаметр - магистраль длиной 68 км от Бусиновской развязки до Варшавского шоссе с ответвлением в сторону будущей федеральной трассы до Казани. Основной участок трассы уже введен в эксплуатацию. До конца года планируем открыть движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе", - добавил глава города.

Также Собянин напомнил, что в январе открылся участок МСД от улицы Покровская до Зенинского шоссе. Стыковку этой магистрали с казанской трассой на юго-востоке планируется завершить до конца года. Кроме того, будет построен участок от улицы Лухмановская до улицы Покровская и мост через реку Пехорку.

"Всего - с учетом дублеров, съездов, развязок - в составе Московского скоростного диаметра будет построено 219 км дорог и 141 искусственное сооружение: 103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца", - заключил Собянин.

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